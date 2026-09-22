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Царьград

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Трамп призвал ООН к строительству светлого будущего

Трамп призвал ООН к строительству светлого будущего

На Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество к сотрудничеству для защиты идеалов и создания лучшего будущего, обещая укрепить страны и экономики, а также обеспечить светлое и полное надежд будущее.

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