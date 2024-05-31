Глава СКР заинтересовался бандой подростков, которая вымогает деньги у детей

Серия инцидентов произошла под Новосибирском. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался группой подростков, которая вымогает деньги у учеников младших классов в поселке Горном под Новосибирском.
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