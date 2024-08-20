Байден: со времён Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски

Svetlana Kuzmina

«За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времён Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски». Я не совсем понимаю эту фразу..., то есть если бы Россия проиграла войну, то тогда Европа "полюбила" бы Россию, превратив её в своего раба? Что за бред? А это значит, что Европа является милитаристом и боится Россию, потому что она (Россия) сильна духом.