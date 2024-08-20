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Байден: со времён Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски

Байден: со времён Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски

Президент США Джо Байден процитировал экс-госсекретаря страны Генри Киссинджера на съезде Демократической партии в Чикаго.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
«За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времён Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски».                                                                 Я не совсем понимаю эту фразу..., то есть если бы Россия проиграла войну, то тогда Европа &quot;полюбила&quot; бы Россию, превратив её в своего раба? Что за бред? А это значит, что Европа является милитаристом и боится Россию, потому что она (Россия) сильна духом.
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