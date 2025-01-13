Российские войска наступают северо-западней Курахово

Российские военнослужащие начали оттеснять ВСУ с позиций северо-западней города Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.