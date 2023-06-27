Военное обозрение

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Тактический карабин AR 15 промежуточных калибров 300 и 223 AAC Blackout

Тактический карабин AR 15 промежуточных калибров 300 и 223 AAC Blackout

Вышедшие в серийное производство карабины под промежуточные боеприпасы AR 15 и 300 AAC Blackout созданы на стандартной AR-платформе, которая проверена десятилетиями эксплуатации.

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