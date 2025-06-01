Доцент Балынин: средняя зарплата в России может превысить 105 тысяч рублей

Средняя зарплата в России в текущем году может превысить 105 тысяч рублей. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.
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