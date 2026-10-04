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Аргументы и Факты

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Агроном Дзюба рассказала, когда убирать поздний урожай

Агроном Дзюба рассказала, когда убирать поздний урожай

Агроном «Донецкого» филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба рассказала Луганскому информационному центру, что сроки уборки позднего урожая в начале октября зависят от культуры, ночной температуры и степени зрелости плодов.

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