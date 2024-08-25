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RT Russia

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Депутат ГД — о задержании Дурова: в логике правосудия Франции сложно разобраться

Депутат ГД — о задержании Дурова: в логике правосудия Франции сложно разобраться

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина») в беседе с RT прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции.

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Комментарии
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Eduard
Чего разбираться? Нет никакой логики,почти.Они просто озвиняют людей во всем чем могут выдумать,доказательства вообще не ищут.Называют ему срок,затем пытаются заключить сделку:&quot;Он признается в том что не совершал,они ему скостят 5 из 20 лет изаставляют на себя работать.Приэтом он сам себя в преступникизаписывает! И такое&quot;правосудие&quot; на Западе уже давно!
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18 час.
Eduard
Странно,что в извержении вулканов ещё не обвиеяют,бумага всё стерпит!
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18 час.
Eduard
Изнасилывание,рекет,наркоторговля,торговля рабами,что только ему не приписывают,
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18 час.

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