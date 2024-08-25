Депутат ГД — о задержании Дурова: в логике правосудия Франции сложно разобраться

Eduard

Чего разбираться? Нет никакой логики,почти.Они просто озвиняют людей во всем чем могут выдумать,доказательства вообще не ищут.Называют ему срок,затем пытаются заключить сделку:"Он признается в том что не совершал,они ему скостят 5 из 20 лет изаставляют на себя работать.Приэтом он сам себя в преступникизаписывает! И такое"правосудие" на Западе уже давно!