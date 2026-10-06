Помидорами по покупателю

Вы заходите в магазин, видите помидоры по 250 рублей и мысленно вздыхаете: «Ну ладно, без салата сегодня обойдёмся».
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"Субсидии на энергию для теплиц". Я, конечно, не агроном Чуйской долины :-), но тепличные хозяйства частенько строятся вблизи ТЭЦ, где тепло точно халявное (свет и вода - нет). Иначе всё тепло в градирню уйдёт.
Зарплаты продавцов всяких сетей тоже не айс. Кто-нибудь видел рядом с магазинами трупики продавцов, погибших от 15-й степени ожирения? Наоборот, они крутятся как белки, т.к. там даже охранников и грузчиков посокращали.
Так что, всё упирается в сверхприбыли хозяев-барыг. Если б это не было выгодно (развитие сетей), то рядом с моим домом так бы и оставался (как в 2001-м) только колхозный рынок, один универсам, и кучка ларьков, где из ассортимента только разные наклейки на одинаковой сивухе.
Магазин: помидоры "Чери", упаковка 250гр=250руб итог- 1000руб. за килограмммммммм. Говядина 650-750руб/кг. Вопрос: Что сложнее, вырастить корову или помидор? Почему растут цены? Ежегодный рост тарифов на свет, воду, газ и т.д. повышает себестоимость товаров примерно процентов на 15-20. В 2026г. рост тарифов в стране от 16 до 22%. В стране покупателей-пенсионеров почти 35%. Пенсии индексируются на 5%. Как эта часть населения может "угнаться" за ростом цен в магазинах? Никак. Поэтому спрос на продукты от года к году падает. Товаров больше-спрос меньше-товар на свалку-производитель в банкротство. Вот и вся цепочка. В результате получается: "Почему дорожает бензин? Потому, что дорожает логистика. А почему дорожает логистика? Потому, что дорожает бензин". Занавес закрывается, аплодисменты!
Дело в том что пока товар едет в машине с поля или теплицы. по дороге по бумагам происходит ЧУДО товар даже не перегружая меняет несколько посредников всё происходит только с бумажками-накладными. Загрузили одна фирма а выгружает в магазине уже другая и каждая имеет свой % прибыли
А не лучше ли свои помидоры выращивать? На всяких балконах, лоджиях, в квартирах... Создать сорта, специализированные для квартир. Вместо всяких фикусов, хлорофитумов, сенполий - помидоры, огурцы, кабачки...
Тут ГОСТ срочно надо принимать в отношении этих помидоров. На прилавках лежит в основном не дозрелый продукт. Такого не должно быть. Арбузы в продаже либо розовые, либо уже переспелые. И так кругом. Может в начале здесь порядок наведут? Зачем снимают не дозрелый продукт и пытаются его впарить как полноценный. Это как импортеров , так и тех же тепличников касается. Приведите в начале ГОСТ на фрукты и овощи в магазинах, а потом уже просите поддержкки у государства.
Это СКОРОПОРТ, не надо ПОКУПАТЬ. Пусть ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ и думают какие ЦЕНЫ НУЖНЫ.
Всё описано правильно, одно непонятно - почему "таможня не должна пропускать товар дешевле 200 рублей за килограмм"? Если у нашего производителя оптовики покупают по 50 р., фасовка, доставка и т.д. - ещё 30%, 15-20% торговле, то, с учётом порчи для "баланса" было бы более логично "пропускать" на таможне по 100 р./кг.
Рассчитать субсидию на эл.энергию исходя из затрат на кг. помидор и выплачивать нашему производителю по количеству выращеных на продажу. Ну не считать же за кв. м. теплиц субсидию.