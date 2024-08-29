Состоялись матчи группового раунда Кубка России по футболу: "Динамо", "Локомотив" одержали победы

В среду состоялись очередные матчи группового раунда розыгрыша Кубка России по футболу РПЛ. Московское "Динамо" одержало уверенную победу над "Крыльями Советов", обыграв соперника со счетом 5:1 благодаря голам Виктора Окишора (дубль), Ярослава Гладышева и Дениса Макарова, а также точным ударам Дениса Бокова.
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