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Состоялись матчи группового раунда Кубка России по футболу: "Динамо", "Локомотив" одержали победы

Состоялись матчи группового раунда Кубка России по футболу: "Динамо", "Локомотив" одержали победы

В среду состоялись очередные матчи группового раунда розыгрыша Кубка России по футболу РПЛ. Московское "Динамо" одержало уверенную победу над "Крыльями Советов", обыграв соперника со счетом 5:1 благодаря голам Виктора Окишора (дубль), Ярослава Гладышева и Дениса Макарова, а также точным ударам Дениса Бокова.

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