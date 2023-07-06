Эффективных манагеров выкидывают на мороз из казённого медиа-холдинга

Вв

Виктор викторович

автор сказочный дол@@@б! Ужасно осознавать. что у такого писаки и эксперДа во всех вопросах науки, жизни, религии и тд 21 т подписчиков. И эти недалекие ходят и живут среди нормальных людей. Ладно автор конченый!! его уже не спати, чем быстрее сдохнет тем меньше гадости принесет в мир. А люди то куда смотрят и кого слушают???