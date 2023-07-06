CEВЕРнетолерантный К вопросу о кураторах иностранной агентуры в Этой Стране. В конце прошедшей недели имела место сразу пачка весьма примечательных событий на фронтах культурной войны.
Эффективных манагеров выкидывают на мороз из казённого медиа-холдинга
Комментарии
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Александр Иноземцев
Автору: +100! 👍
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10 час.
Вв
Виктор викторович
автор сказочный дол@@@б! Ужасно осознавать. что у такого писаки и эксперДа во всех вопросах науки, жизни, религии и тд 21 т подписчиков. И эти недалекие ходят и живут среди нормальных людей. Ладно автор конченый!! его уже не спати, чем быстрее сдохнет тем меньше гадости принесет в мир. А люди то куда смотрят и кого слушают???
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2 час.
Olegus
Поясните, если не трудно, почему автор не прав?! Иначе, ваши слова - голословные обвинения. А обзываться любой долбо..б умеет.
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1 час.
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