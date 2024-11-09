Гендиректор "Динамо" Газизов назвал отстраненного Безбородова сильнейшим судьей

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов выразил поддержку российскому арбитру Владиславу Безбородову, которого отстранили до конца сезона-2024/25, и отметил высокий уровень работы судьи.
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