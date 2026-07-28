Более 390 БПЛА пытались атаковать Москву ночью, большую часть сбили на подступах

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал количество беспилотников ВСУ, летевших на столицу ночью 28 апреля. / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUM«С 20:30 до 06:30 28 июля в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников», — сообщил Собянин в МАХ.