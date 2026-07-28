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ИА Регнум

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Более 390 БПЛА пытались атаковать Москву ночью, большую часть сбили на подступах

Более 390 БПЛА пытались атаковать Москву ночью, большую часть сбили на подступах

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал количество беспилотников ВСУ, летевших на столицу ночью 28 апреля. / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUM«С 20:30 до 06:30 28 июля в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников», — сообщил Собянин в МАХ.

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