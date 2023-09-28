Никита Кричевский: Борис Титов предложил Путину упростить механизм трудовой миграции для жителей Юго-Восточной Азии.
Господа из 90-х забыли, чем и когда кончилось время дворянства и купечества
Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Забыли не только чем и когда кончилось время дворянства, но и как.
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57 мин.
Владимир Соловьев
Для "господ 90-х" Пугачёва пела песню: "Я так хочу, что бы это время не кончалось, что бы оно за ними мчалось.....". Пока им никто не мешает так жить: большая половина чиновников это "господа -90х"!
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48 мин.
Андрей Сушко
Как сказала одна девочка в интернете-"мне сказал мой папа, что пока Владимир Владимирович у власти у нас все будет хорошо"-это дословно. Папа толи чиновник толи "алигатор".
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20 мин.
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