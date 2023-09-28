Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Забыли не только чем и когда кончилось время дворянства, но и как.Господа из 90-х з...

Господа из 90-х забыли, чем и когда кончилось время дворянства и купечества

Господа из 90-х забыли, чем и когда кончилось время дворянства и купечества

Никита Кричевский:  Борис Титов предложил Путину упростить механизм трудовой миграции для жителей Юго-Восточной Азии.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Забыли не только чем и когда кончилось время дворянства, но и как.
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57 мин.
Владимир Соловьев
Для &quot;господ 90-х&quot; Пугачёва пела песню: &quot;Я так хочу, что бы это время не кончалось, что бы оно за ними мчалось.....&quot;. Пока им никто не мешает так жить: большая половина чиновников это &quot;господа -90х&quot;!
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48 мин.
Андрей Сушко
Как сказала одна девочка в интернете-&quot;мне сказал мой папа, что пока Владимир Владимирович у власти у нас все будет хорошо&quot;-это дословно. Папа толи чиновник толи &quot;алигатор&quot;.
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20 мин.

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