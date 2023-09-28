Господа из 90-х забыли, чем и когда кончилось время дворянства и купечества

АН Алексей Наседкин Забыли не только чем и когда кончилось время дворянства, но и как.

Владимир Соловьев Для "господ 90-х" Пугачёва пела песню: "Я так хочу, что бы это время не кончалось, что бы оно за ними мчалось.....". Пока им никто не мешает так жить: большая половина чиновников это "господа -90х"!