Найти счастье и поймать удачу за хвост: как каждому знаку определить Парс Фортуны в натальной карте Алёна ЮрьеваПарс Фортуны, известный как точка великого благосостояния и удачи, связан с древними преданиями о Фаэтоне.
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