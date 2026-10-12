Собянин: Шелепихинская набережная открыта после реконструкции

Шелепихинская набережная открыта после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин. Рядом с "Москва-Сити" обустроили около двух километров пространства для прогулок и отдыха у реки, проложили пешеходные и велодорожки, оборудовали площадки.