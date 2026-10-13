1,49 млрд рублей на новые квартиры: Нижегородская область продолжает расселять аварийный фонд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 октября, ФедералПресс. Нижегородская область получит 1,49 млрд рублей на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым