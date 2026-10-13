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1,49 млрд рублей на новые квартиры: Нижегородская область продолжает расселять аварийный фонд

1,49 млрд рублей на новые квартиры: Нижегородская область продолжает расселять аварийный фонд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 октября, ФедералПресс. Нижегородская область получит 1,49 млрд рублей на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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