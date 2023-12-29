В Самарской области задержали браконьеров с 800 килограммами раков

В Самарской области в четверг, 28 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали троих местных жителей по подозрению в браконьерстве, сообщает представительство Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии