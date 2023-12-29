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В Самарской области задержали браконьеров с 800 килограммами раков

В Самарской области задержали браконьеров с 800 килограммами раков

В Самарской области в четверг, 28 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали троих местных жителей по подозрению в браконьерстве, сообщает представительство Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

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