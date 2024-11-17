Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вы ведь помните про американца Энтони, про которого мы несколько раз уже рассказывали? Мы когда это видео посмотрели, то на секунду в голову пришла очень странная, но забавная мысль: "Дожили.

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Комментарии
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Алексей Гердин
Надо было ещё вопрос задать попутно, кто выиграл войну в 40-х прошлого века!!!! В учебниках по истории &quot;юэсэй&quot; СССР вапче в сторонке торчал, ждал, когда янкесы добьют Гитлера...🤣🤣
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