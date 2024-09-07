Следком Карелии просит граждан сообщать о пьяных водителях

Следственное управление СК России по Карелии напомнило о необходимости соблюдения правил дорожного движения Следственный комитет Карелии напомнил, что причинами ДТП, в которых погибают люди, часто являются самонадеянность неопытных водителей, пренебрежение правилами дорожного движения, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения.