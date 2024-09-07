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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Следком Карелии просит граждан сообщать о пьяных водителях

Следственное управление СК России по Карелии напомнило о необходимости соблюдения правил дорожного движения Следственный комитет Карелии напомнил, что причинами ДТП, в которых погибают люди, часто являются самонадеянность неопытных водителей, пренебрежение правилами дорожного движения, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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