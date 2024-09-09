Сенатор Джон Кеннеди: «Если бы не Трамп и американцы, российские войска уже бы заняли Париж» Европейцам до сих пор не удается добиться успеха на Украине, несмотря на высокие оборонные расходы.
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Сенатор Джон Кеннеди: «Если бы не Трамп и американцы, российские войска уже бы заняли Париж» Европейцам до сих пор не удается добиться успеха на Украине, несмотря на высокие оборонные расходы.
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