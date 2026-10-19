Представьте, что за ужином вам подают салфетку, сложенную в маленький замок. Затем человек с длинной вилкой демонстрирует разделку мяса, удерживая его на весу.
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