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Квитанции за ЖКУ переведут на «Госуслуги» с сентября 2027 года

Квитанции за ЖКУ переведут на «Госуслуги» с сентября 2027 года

С сентября 2027 года изменится порядок доставки квитанций за жилищно-коммунальные услуги, их начнут направлять в электронном виде на «Госуслуги», сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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