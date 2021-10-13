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Коммерсант: власти Москвы передадут фото пользователей портала mos.ru в систему распознавания лиц

Коммерсант: власти Москвы передадут фото пользователей портала mos.ru в систему распознавания лиц

Московские власти планируют модернизировать портал государственных и муниципальных услуг mos.ru. Планируемые изменения коснутся фотографий пользователей — их хотят передавать полицейским в систему распознавания лиц, написала газета «Коммерсант».

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