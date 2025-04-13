Любопытности и ...
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Любопытности и невероятности

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Ученые придумали, как реконструировать запахи прошлого. Древние ароматы

Ученые придумали, как реконструировать запахи прошлого. Древние ароматы

Современные люди знают уже достаточно много о жизни своих предков в разные периоды. Однако до сих пор даже самые четкие изображения быта древних людей оставались без очень важной детали — запахов, мы до сих пор не знаем, какие ароматы и зловония окружали человека в прошлом.

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