ДВОЙНОЕ ДНО ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ. ПУТИН ОТКРЫВАЕТ ВТОРОЙ ФРОНТ ГЛОБАЛЬНОЙ СВО

владимир тычинин

История нас не учит .Было время кормили за наш счёт пол мира и что ?Сейчас тоже самое повторяется у себя повышаем им бесплатно отправляем ну как бесплатно у себя цены подымем на тоже зерно и удобрения мы сдюжим !А Запад им конфетку за пол цены предложит и всё они нас опять пошлют куда подальше!!!!