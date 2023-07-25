ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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ДВОЙНОЕ ДНО ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ. ПУТИН ОТКРЫВАЕТ ВТОРОЙ ФРОНТ ГЛОБАЛЬНОЙ СВО

ДВОЙНОЕ ДНО ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ. ПУТИН ОТКРЫВАЕТ ВТОРОЙ ФРОНТ ГЛОБАЛЬНОЙ СВО

Владимир Путин лично написал статью к открытию второго саммита "Россия – Африка". Эта статья – не просто набор заверений в дружбе со странами Чёрного континента.

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Комментарии
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владимир тычинин
История нас не учит .Было время кормили за наш счёт пол мира и что ?Сейчас тоже самое повторяется у себя повышаем им бесплатно отправляем ну как бесплатно у себя цены подымем на тоже зерно и удобрения мы сдюжим !А Запад им конфетку за пол цены предложит и всё они нас опять пошлют куда подальше!!!!
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11 час.
Андрей Stan
Европа не знает основной закон: Жадность фраера сгубила... )) Видимо европейскому саду предстоит процесс загнивания и разрухи... )))
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6 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Это придумано вместе с турками не зря эту зерновую сделку,чтобы перевозить боеприпасы и взрывчатые бомбы.Я давно просто думала.Не зря сейчас завизжали на Западе.Туркам нельзя верить,это страна НАТО,а ещё предатели.
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4 час.

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