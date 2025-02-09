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test mazurok

1 подписчик

❕ Третьи сутки дорожники очищают дороги Крыма от снега На открытых участках снег с полей несёт на дороги, образуются перемёты, уточнили в пресс-службе «Крымавтодоре».

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