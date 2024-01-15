Bloomberg: Китай не вмешался в борьбу с хуситами вопреки рискам для торговли

Цена участия в военной кампании против йеменских хуситов выше рисков для торговли в случае бездействия, поэтому Китай отказался присоединяться к США и Великобритании в борьбе с атакующими иностранные суда мятежниками.
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