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США и Россия поделят Украину на зоны оккупации – Бондаренко

США и Россия поделят Украину на зоны оккупации – Бондаренко

Украина в ближайшие десятилетия не вернет себе прежние границы. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Нельзя оккупировать своё! Это Европа пыталась украть чужую Украину.Украины для Европы,как Аляска для Европы)
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1 д.
Eduard
Они всё равно на Украине пытальсь отдаться Европе,теперь отдадутся но не всем составом)
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1 д.
Eduard
Украине передали чужие наши территории,это значит у когонто забрали,им отдали.Теперь у них заберут.Они ничего не теряют,не куплено!
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1 д.
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