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MK.RU: мошенники пытались обмануть звезд, присылая сообщения от имени Гоши Куценко

MK.RU: мошенники пытались обмануть звезд, присылая сообщения от имени Гоши Куценко

Российские артисты недавно столкнулись с новой схемой обмана. Об этом сообщил MK.RU. Мошенники обращались к знаменитостям, выдавая себя за актера Гошу Куценко, и просили от его имени перечислить средства на благотворительные нужды.

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