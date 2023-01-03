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Форварды минского «Динамо» Козун и Спунер набрали очки в 4-м матче подряд

Форварды минского «Динамо» Брэндoн Козун и Райан Спунер набрали очки в 4-м матче подряд. Хоккеистам удалось отметиться результативными действиями в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура» (4:1).

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