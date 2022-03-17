Президент «Баварии» о Левандовском, Мюллере и Нойере: «Ни один игрок не пожалел о продлении контракта с нами. Мы один из мировых топ-клубов»

Президент «Баварии» высказался о продлении контрактов с лидерами команды. – Как долго «Бавария» сможет выдерживать давление по поводу новых контрактов Левандовского, Мюллера и Нойера? – На «Баварию» никогда не влияли заголовки или постоянные слухи.