Ряд населённых пунктов Забайкалья оказались под угрозой подтопления

Весеннее половодье ожидается в Забайкалье в апреле-мае. Прогнозируется, что девять населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях могут оказаться под угрозой подтопления, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя департамента по ГО и ПБ региона Ринат Хисматулин.