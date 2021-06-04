Пять заболеваний, которые можно предотвратить, если есть кабачки

Прошло уже семь тысяч лет с того времени, как впервые был замечен терапевтический эффект кабачков. И египтяне, и греки, и ассирийцы, и даже китайцы предоставили ему место на подиуме самых здоровых овощей, используя от кабачка и плод, и цветки.