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Пять заболеваний, которые можно предотвратить, если есть кабачки

Пять заболеваний, которые можно предотвратить, если есть кабачки

Прошло уже семь тысяч лет с того времени, как впервые был замечен терапевтический эффект кабачков. И египтяне, и греки, и ассирийцы, и даже китайцы предоставили ему место на подиуме самых здоровых овощей, используя от кабачка и плод, и цветки.

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