Более 1000 экс-мигрантов поставлены на воинский учет в Свердловской области

Силовики Свердловской области зафиксировали более 1000 случаев задержания и переписки экс-мигрантов, которые не выполнили обязанность по регистрации в военкомате после получения гражданства Российской Федерации.
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