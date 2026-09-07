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Регионы России

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Роскомнадзор отразил почти 1,7 тыс. DDoS-атак в августе

Роскомнадзор отразил почти 1,7 тыс. DDoS-атак в августе

В августе 2026 года Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (РКН) отразил почти 1,7 тысячи DDoS-атак на защищаемые системы.

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