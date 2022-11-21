200 иностранных слов, которым есть замена в русском языке! Говорим по-русски? Абсолютный — совершенныйАбстрактный — отвлеченныйАграрный — земледельческийАдекватный — соответствующийАктивный — деятельныйАктуальный — злободневныйАморальный — безнравственныйАнализ — разборАнтураж — окружениеАргумент — доводБизнес — делоБойфренд — приятельБрифинг — летучкаВариант — разновидностьГабариты — размерыГерметичный — непроницаемыйГипотетический — предположительныйГолкипер — вратарьГуманность — человечностьДайвер — ныряльщикДайджест — обзорДебаты — пренияДевальвация — обесцениваниеДемонстрация — показДеструктивный — разрушительныйДетальный — подробныйДиалог — беседаДиректор — управляющийДискомфорт — неудобствоДискуссия — обсуждение, спорДифференциация — разделениеДоминировать — господствовать, преобладатьДуэль — поединокИгнорировать — пренебрегатьИдентичный — тождественныйИмидж — образИмпорт — ввозИндивидуальный — единоличныйИндифферентный — безразличныйИндустрия — промышленностьИнертный — равнодушныйИнтервенция — вторжениеИнтернациональный — международныйИнфицированный — зараженныйИнформация — сведенияКамуфляж — прикрытиеКоммерсант — торговецКомпенсация — возмещениеКомфорт — удобствоКомфортабельный — удобный, благоустроенныйКонкретный — определенныйКонкурент — соперникКонкурс — состязаниеКонстатировать — устанавливатьКонструировать — устраивать, строитьКонструктивный — созидательныйКонтинент — материкКонтракт — договорКонфронтация — противостояниеКонцентрация — сосредоточениеКоррективы — поправкиКорреспонденция — переписка; сообщениеКредитор — заимодательКриминальный — преступныйЛегитимный — законныйЛепта — вкладЛиквидация — уничтожениеЛингвист — языковедЛифтинг — подтяжка кожиМаксимальный — наибольший, предельныйМаска — личинаМенталитет — склад умаМетод — приемМинимальный — наименьшийМобильность — подвижностьМодель — образецМодернизация — обновлениеМомент — мигМоментальный — мгновенныйМонолог — речьМонумент — памятникМонументальный — величественныйНатуральный — естественныйНегативный — отрицательныйНивелировать — уравниватьОбъективный — беспристрастныйОригинал — подлинникОтель — гостиницаПараметр — величинаПаркинг — стоянкаПассивный — бездеятельныйПерсональный — личныйПлюрализм — множественностьПозитивный — положительныйПолемика — спорПотенциальный — возможныйПревалировать — преобладатьПретензия — притязаниеПрециозный — изысканныйПриватный — частныйПримитив — посредственностьПрогноз — предсказаниеПрогресс — продвижениеПропаганда — распространениеПубликация (действие) — обнародование, изданиеРадикальный — кореннойРеакция — откликРеализовать — претворить в жизньРевизия — проверкаРеволюция — переворотРегресс — упадокРезолюция — решениеРезонанс — отзвукРезультат — следствие, последствиеРеконструкция — перестройкаРельеф — очертаниеРенессанс — возрождениеРеспектабельный — почтенныйРеставрация — восстановлениеРеформа — преобразованиеСекретный — тайныйСервис — обслуживаниеСимпозиум — заседаниеСимптом — признакСинтез — сбор, обобщениеСинхронно — одновременноСитуация — положение, обстановкаСоциальный — общественныйСоциология — обществоведениеСпонсор — благотворитель (меценат)Стабильность — устойчивостьСтагнация — застойСтресс — напряжение, потрясениеСтруктура — устройствоСубъективный — личный, предвзятыйСфера — областьТема — предметТолерантность — терпимостьТоматы — помидорыТрансформация — превращениеФактический — действительныйФорум — собраниеФундаментальный — основополагающийХобби — увлечениеШеф — главаШопинг — покупкиШоу — зрелищеЭксклюзивный — исключительныйЭксперимент — опытЭкспозиция — выкладкаЭкспорт — вывозЭмбрион — зародышЭра — летосчислениеЮриспруденция — правоведение .
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