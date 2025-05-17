Драконы, олеонафты и римские лампады: «гуляем» по выставке 1887 года, посвященной энергетике

В 1888 году в России был издан «Каталог выставки осветительных и нефтяных сооружений». Эта книга, обернутая в элегантную кожаную обложку с золотым тиснением, рассказывает историю первой в России энергетической выставки и снабжена предисловием, написанным Владимиром Стасовым, выдающимся историком искусства XIX века.
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