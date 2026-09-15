Трудно быть экранизацией

Сейчас зрителям доступна половина первого сезона «Трудно быть богом» режиссёра Дмитрия Тюрина. Показ оставшихся пяти серий продлится до 15 октября, поэтому подводить итоги преждевременно.
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