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Аргументы недели

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Трудно быть экранизацией

Трудно быть экранизацией

Сейчас зрителям доступна половина первого сезона «Трудно быть богом» режиссёра Дмитрия Тюрина. Показ оставшихся пяти серий продлится до 15 октября, поэтому подводить итоги преждевременно.

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