Борна Гойо: «Теннис – невероятно скучный спорт»

Хорват, который сегодня сыграет в третьем круге US Open, рассказал, какие правила бы поменял. «Я играл в колледже, так что для меня чем безумнее атмосфера, тем лучше.
Популярные статьи
- Живущий в США Нигматуллин не собирается возвращаться в РФ: «Я люблю Россию, но пора бы задуматься о пенсии на берегу океана»
- «Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
Свежие комментарии