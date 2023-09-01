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Борна Гойо: «Теннис – невероятно скучный спорт»

Хорват, который сегодня сыграет в третьем круге US Open, рассказал, какие правила бы поменял.  «Я играл в колледже, так что для меня чем безумнее атмосфера, тем лучше.

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