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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Кроссовер Haval Dargo выходит на российский рынок: цены

Этот кроссовер дебютировал в Китае еще летом 2020 года под названием Haval DaGou. Теперь он добрался до России, но под локальным названием Dargo, которое, по официальной версии, образовано от слов «Dare to go», то есть «смело отправиться в путь».

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