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Новости Тамбова

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Тамбовчане завоевали медали на всероссийском турнире по киокусинкай каратэ "Московский кайман"

Тамбовчане завоевали медали на всероссийском турнире по киокусинкай каратэ "Московский кайман"

В Москве прошёл один из самых престижных турниров по киокусинкай каратэ - «Московский кайман». В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены со всей страны.

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