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22 сентября 2020 года в Воронеже открылся дом-музей Ивана Бунина

22 сентября 2020 года в Воронеже открылся дом-музей Ивана Бунина

Здесь оживает атмосфера XIX века: предметы быта, прижизненные издания и личные вещи писателя переносят посетителей в мир его детства и юности.

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