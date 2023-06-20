Трамп признался, что хранил секретные документы вперемешку с одеждой

Бывший американский лидер Дональд Трамп признался, что хранил секретные документы, из-за которых против него выдвинули обвинения, в своем доме вперемешку с личными вещами, в частности, с футболками для гольфа и другой одеждой, передает Fox News.
Бывший американский лидер Дональд Трамп признался, что хранил секретные документы, из-за которых против него выдвинули обвинения, в своем доме вперемешку с личными вещами, в частности, с футболками для гольфа и другой одеждой, передает Fox News.
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