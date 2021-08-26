“Увозят грамотных”: представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности

Политика Представитель боевиков заявил, что гонений на специалистов в стране не будет. Спикер террористического и запрещённого в РФ движения «Талибан*» Забиулла Муджахид в беседе с изданием New York Times оценил эвакуацию, которую западные державы проводят для жителей Афганистана, имеющих образование, бесчеловечной.