"Как вообще такое возможно?!": В Ельцин-центре проходит шоу с участием представителей "радужного" сообщества, инициированное администрацией

Никита, люди решили иначе, сровнять с землёй этот позор.

ЛУЧШЕ БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, РУГАЮЩЕМСЯ МАТОМ, ЧЕМ БЫТЬ ТИХОЙ, ВОСПИТАННОЙ ТВАРЬЮ!!!-Фаина Раневская!🙏🙏🙏

Игорь Василевский

А власть этот содомник как раз и поддерживает. Вы загляните на их сайт и посмотрите попечительский совет. ПОЗОРИЩЕ!!!