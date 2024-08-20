"Как вообще такое возможно?!": В Ельцин-центре проходит шоу с участием представителей "радужного" сообщества, инициированное администрацией

Интересная жизнь с Vera Star Вот когда речь заходит о таких вещах,как ельцин-центр,то сразу вопрос возникает)))) Фото: russkievesti.
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