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"Как вообще такое возможно?!": В Ельцин-центре проходит шоу с участием представителей "радужного" сообщества, инициированное администрацией

"Как вообще такое возможно?!": В Ельцин-центре проходит шоу с участием представителей "радужного" сообщества, инициированное администрацией

Интересная жизнь с Vera Star Вот когда речь заходит о таких вещах,как ельцин-центр,то сразу вопрос возникает)))) Фото: russkievesti.

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Комментарии
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Валерий Викторович Баженов
Никита, люди решили иначе, сровнять с землёй этот позор.
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2 час.
Л
Людмила
ЛУЧШЕ БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, РУГАЮЩЕМСЯ МАТОМ, ЧЕМ  БЫТЬ ТИХОЙ, ВОСПИТАННОЙ ТВАРЬЮ!!!-Фаина Раневская!🙏🙏🙏
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2 час.
Игорь Василевский
А власть этот содомник как раз и поддерживает. Вы загляните на их сайт и посмотрите попечительский совет. ПОЗОРИЩЕ!!!
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3 мин.

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