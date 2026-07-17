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Газета.ру

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Бизнес-эксперт Трепольский призвал семьи с одним ребенком взять ипотеку до октября

Бизнес-эксперт Трепольский призвал семьи с одним ребенком взять ипотеку до октября

Семьям с одним ребенком сейчас имеет смысл максимально ускориться и постараться купить квартиру до вступления в силу новых правил по семейной ипотеке (ориентировочно до 1 октября), чтобы зафиксировать текущие базовые 6%.

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