Российские войска продвигаются к западным рубежам ЛНР, сообщил Андрей Марочко

Российские войска оттесняют ВСУ к западной границе ЛНР на фронте в Донбассе. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о продвижении армии России у Макеевки и Петровского, сократив расстояние до позиций ВСУ до 3 км.