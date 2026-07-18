Армия России поразила украинский ракетный комплекс «Нептун-2» у Очакова, сообщает Минобороны РФ. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов… в районе Рыбаковки, на 14 км западнее Очакова, поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2"», – сообщили в военном ведомстве.
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