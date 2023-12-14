Песков назвал "неофициальными" заявления властей насчёт возможного открытия аэропорта Краснодара

Решение о возобновлении работы воздушной гавани будет принято после 15 декабря.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "неофициальными" и "осторожными" заявления властей Кубани касаемо открытия аэропорта Краснодара.
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